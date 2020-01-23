Ankara'da korkutan deprem

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Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA23.01.2020  07:12 - Güncelleme: 23.01.2020  07:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ANKARA'DA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ve ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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