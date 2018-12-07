Ankara'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, Keçiören Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın garaj kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Duydukları patlama sesi üzerine uyanan bina sakinleri garajda bulunan Murat A'ya ait 06 FMC 44 plakalı lüks aracın yandığını gördü.

Kısa sürede büyüyen ve Erol A'ya ait 06 T 0207 plakalı ticari taksiye de sıçrayan yangın, binanın garaj kısmını etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale edebilmek için binanın kapalı otopark girişindeki otomatik kapıyı açmaya çalıştı.

Tüm uğraşlara rağmen sonuç alamayan ekipler, kesici alet yardımıyla kapıyı açarak alevlere müdahale etti.

- Binada oturanlar balkonlarda mahsur kaldı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında garajdan çıkan yoğun duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi mahsur kaldı. Korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri çocuklarını battaniyelere sararak balkon ve pencerelere çıktı.

Bunun üzerine ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu birçok kişiyi binanın balkon ve pencerelerinden kurtardı.

- 10 kişi dumandan etkilendi

Bu sırada dumandan etkilenen 10 kişiye 112 acil servis ekiplerince ambulanslarda müdahalede bulunuldu. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü.

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri, yangına neden olan patlamanın sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.