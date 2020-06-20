Ankara'da DEAŞ'ın yabancı terörist ağına darbe

DHA 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:34 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:34

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonunda, örgütün yurtdışından terörist toplamak için kurduğu ağ ortaya çıkarıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden suça karışmamış insanları Suriye'ye yabancı terörist olarak sokmak için kurulan suç organizasyonu çökertildi. Soruşturma kapsamında 20'si yabancı terörist, 6'sı terör örgütü DEAŞ üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi, gözaltına alındı. Kalan iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

DEAŞ'A TERÖRİST TOPLUYORLAR

DHA'nın edindiği bilgilere göre, titiz bir soruşturma ve takip sonucu Ankara'da terör örgütü DEAŞ adına yurtdışından yabancı terörist toplayarak Suriye'ye geçirmeye çalışan hücre yapılanması ortaya çıkarıldı. Yakalanma ihtimalini azaltmak için özellikle sabıka kaydı olmayan kişileri Türkiye üzerinden Suriye'ye geçirmeye çalışan şüphelilerin, irtibatları ve diğer bağlantıları araştırılıyor. Terörist yapılanmasının diğer ayaklarına ulaşılması ve yakalanması için soruşturma sürüyor.