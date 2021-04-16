Ankara'da ''Demir Operasyonu''

AA 16 Nisan 2021 Cuma 10:16 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 10:16

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Çankaya ilçesinde bir suç örgütünün kafe ve ofis gibi işletmeler çatısı altında tefecilik yaptığı, kumar yoluyla borçlandırma, silah zoruyla senet imzalatarak haksız kazanç elde etme ve senetleri icra yoluyla tahsil ederek kişilerin mal varlıklarını ele geçirme gibi illegal faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.



Ayrıca şüphelilerin, borçlandırdıkları büyük bir yazılım firmasının sahibini tehdit ederek haksız kazanç sağlamak adına zorladıkları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 6 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı "Demir Operasyonu" düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan operasyonlarda, örgütün ele başı N.D. ile sözde yöneticisi E.Ç'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 4 tabanca, 5 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

