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Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi

Ankara Valisi Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte 14 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

  • AA
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kentte gece başlayıp 14 Aralık Cuma günü öğlene kadar sürecek kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Şahin, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

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