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Ankara'da eğlence mekanlarına sahte içki satan çete çökertildi

Başkentte, sağlıksız koşullarda yasa dışı ürettikleri içkileri, sahte bandrol yapıştırarak eğlence mekanlarına satan suç örgütü mensubu 10 zanlı gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ç, A.Ç. ve İ.Ç'nin öncülüğündeki suç örgütünün, sağlıksız koşullarda ürettiği içkileri, sahte bandrol yapıştırarak bazı eğlence mekanları ile restoranlara sattığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında, 3 ikamet ile 5 iş yerinin suç örgütü üyelerince kullanıldığı belirlendi.

Ekiplerin, söz konusu adreslere dün düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 204,5 litre içki, 30 litre saf alkol, 316 şişe içki, 2,5 litre rakı, PH değerini düşürmek için kullanıldığı değerlendirilen 30 litre sıvı madde, 2 bin 750 boş içki şişesi, 3 bin 600 sahte bandrol, 4 bin 200 içki şişesi kapağı, 300 içki boğazlığı, içki şişesi kapaklarının söküm ve takımında kullanılan sıcak hava tabancası, sahte içki üretiminde kullanılan bazı malzemeler ile bir ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 10 fişek ele geçirildi.

Örgütün yöneticiliğini yaptığı ileri sürülen 3 şüphelinin yanı sıra V.Y, A.B, A.T, M.P, R.K, Y.Y. ve S.C. de gözaltına alındı.

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