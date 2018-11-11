Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı

Motosikletli yunus ekipleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde umuma açık eğlence mekanları ve yol kontrol noktalarında denetimlerde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Motosikletli yunus ekipleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde umuma açık eğlence mekanları ve yol kontrol noktalarında denetimlerde bulundu.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, Altındağ'da belirlenen çok sayıda eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenledi.
 
Ekipler, mekanlardaki kişilerin kimlikleri ile iş yerlerinin evraklarını kontrol etti. Ayrıca uygulama bölgesinde şüpheli kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi.
 
Önceden belirlenen yol kontrol noktalarında ise şüpheli araçları durduran ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı ve araçlarda suç unsuru madde araması yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA