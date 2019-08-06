Kaza, gece yarısı sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 LNA 62 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen ve Çorum’dan Eskişehir’e 27 ton arpa götürmekte olan Abdül Vanlı’nın idaresindeki 42 PL 913 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklenen aracın içerisinde sıkışan 3 kişiden kimliği henüz belirlenemeyen kadın hayatını kaybederken, araçta bulunan Selda Demir ve Ramazan Bağcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen itfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları kabin içerisinden çıkarırken polis ve jandarma ekipleri de yol üzerine işaretlemeler yaparak çevre güvenliğini sağladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Telefonunu açamadılar

Sağlık ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek için telefonuna parmak izini okutmayı denedi. Kilitli olan telefon, parmak iziyle de açılamayınca polis ekipleri aracın sahibine ‘Acil Çağrı’ seçeneğini kullanarak numara tespitinden ulaşmaya çalıştı ancak bu yöntem de sonuç vermedi.

Hız kadranı 120’de takılı kaldı

Takla atarak hurdaya dönen aracın hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüntülere yansıdı. Kazada, aracın içerisindeki alkol şişeleri de dikkat çekti. TIR şoförü Abdül Vanlı, aracının sarsıldığını ve kazanın sesini duyduğunu, 100 metre ileride durduktan sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.

Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.