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Güncel

Ankara'da FETÖ operasyonu: 37 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

05 Haziran 2020 Cuma 09:43 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 09:43
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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