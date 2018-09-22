Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen ve 1 teğmen olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.