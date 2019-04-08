ÖSYM'de FETÖ operasyonu! Eski başkan hakkında gözaltında
Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
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