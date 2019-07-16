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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 48 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

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Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 48 şüpheliden 35'i gözaltına alındı. 

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