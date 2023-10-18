Başkentte ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.