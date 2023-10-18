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Güncel

Başkentte ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 08:50 - Güncelleme:
Başkentte ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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