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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı olan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 16 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

30 Nisan 2024 Salı 08:27 - Güncelleme:
Ankara'da FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı olan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 16 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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