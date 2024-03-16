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Ankara'da hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
Ankara'da hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.Ü'nün Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

İhraç polis memurunun örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün yaptığı fişlemelerde de örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.

S.Ü'nün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde hakkında beyanlar olduğu ve Bank Asya'da limit artırım hesabının bulunduğu tespit edildi.

S.Ü. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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