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Ankara'da itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracının su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi hafif şekilde yaralandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Beypazarı İtfaiye Amirliğine ait, Mustafa Karataş yönetimindeki itfaiye aracı, kırsal Akçakavak Mahallesi'ndeki bir bağ evi yangınına giderken su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan itfaiye eri Davut Yiğit, Beypazarı Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, Şeref Ş'ye ait bağ evinin tamamen yandığı öğrenildi.

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