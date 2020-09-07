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Ankara'da kritik toplantı: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda koronavirüs, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmeler görüşülecek.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:35
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Kabinenin kritik konu başlıklarından birini son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları oluşturuyor. Günlük 1500 vakanın görülmesi üzerine kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği tartışılırken, önlemlerin artırılması Kabine'nin gündeminde. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SON GELİŞMELER

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sonrası artan gerilimin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, Fransa'nın tutumu, Almanya'nın arabuluculuk çabaları, Yunanistan'dan gelen açıklamalar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Libya'daki gelişmelere dair bir sunum yapacağı bilgisi verildi. Diğer yandan geçtiğimiz hafta Libya konusunu Rusya'daki yetkililerle görüşen heyetin raporu da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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