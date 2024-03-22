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Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA22 Mart 2024 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın
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Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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