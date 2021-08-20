20 Ağustos 2021 Cuma 15:15 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:15

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte veliler Ankara okul servis ücretlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar Eylül'ün 6'sında açılacak. Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte Ankara okul servis ücretleri, kentte yaşayan veliler tarafından merak ediliyor. Okul sevis ücretleri 2021-2022 yılı için belli oldu. İşte Ankara'da okul servis ücretlerinin yıllık ücreti

Okulların açılmasına az bir süre kala İstanbul ve Ankara için okul servis ücretleri açıklandı. Peki bu yıl okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte Ankara'da okul sevis ücretleri 2021-2022

ANKARA'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2021 NE KADAR OLDU?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için Ankara okul servis ücretleri belli oldu.

Buna göre; Ankara'da okul servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak.

Servis ücretleri gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100,00.- TL tarifeye ek ücret alınacak. İşte bu yıl Ankara'da uygulanacak servis tarife ücretleri;

O Km'den 3 Km'ye kadar yıllık 2.610,00.- TL

3 Km'den 6 Km'ye kadar yıllık 2.880,00.- TL

6 Km'den 10 Km'ye kadar yıllık 3.330,00. TL

10 Km'den 15 Km'ye kadar yıllık 3.870,00.- TL

15 Km'yi aşan her km için ilave yıllık 75,TL

15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

6 aydır kontak açmadıklarını ve zam oranının buna göre belirlenmesini isteyen esnaf temsilcileri, haftada 1-2 günlük okul servisi kullanımında daha büyük mağduriyetler yaşayacaklarını dillendirdi. İBB yetkilileri ise yeni bir kısıtlama olursa, fiyatların yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bu değerlendirme bugün yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75'i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90'ı olarak ücretlendirilmesi teklif edildi.

İstanbul okul servis ücretleri 2021-2022 ne kadar oldu?