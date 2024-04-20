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Ankara'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi, çatı uçtu

Ankara genelinde sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Ankara'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi, çatı uçtu
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Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.

Altındağ ilçesine bağlı Bostancık Caddesi'nde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 06 EHM 21 plakalı otomobil, önce refüje ardından ters istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BR 2506 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobillerden birinin motor bölümü gövdeden ayrıldı. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

- FIRTINANIN ETKİSİYLE ÇATI UÇTU

Keçiören Bademlik Mahallesi 1162. Sokak'ta fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu, etrafa saçılan malzemeler, park halindeki 4 otomobilde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, çatılardan etrafa yayılan tuğla parçaları ile çanak antenleri topladı.

Bu arada Gölbaşı ilçesine bağlı Soğulcak köyünde bir evin çatısının uçtuğu ihbarı alınması üzerine ekipler, olay yerine yönlendirildi.

Kent genelinde belediyelere çok sayıda ağaç devrilmesi ihbarı yapıldı. Ekipler, devrilen ağaçları kaldırdı ve temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

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