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Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi davasında flaş gelişme! Karar verildi

Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı

AA & İHA27.01.2020  16:05 - Güncelleme: 27.01.2020  16:06

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10’ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti

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