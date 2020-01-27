Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi davasında flaş gelişme! Karar verildi
Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı
AA & İHA27.01.2020 16:05 - Güncelleme: 27.01.2020 16:06
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10’ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti
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