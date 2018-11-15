Ankara'da suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı
Ankara'da silah zoruyla esnaftan haraç toplayan suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı.
- AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Kasım, Mehmet, İdris ve Gökhan B. ile Oktay T, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 6 Kasım'da, terör örgütü PKK/KCK'nın adıyla Altındağ ve Ulus'ta esnaftan silah zoruyla haraç topladıkları belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyerek Kasım B'nin yönettiği suç örgütünden 21 kişiyi gözaltına almıştı.
Soruşturma kapsamında zanlıların, tehdit ettikleri kişilere terör örgütü PKK/KCK imzalı haraç notları gönderdikleri de tespit edilmişti.
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