Ankara'da trafik kazası: 3 ölü

Emin Balıkçı idaresindeki 81 EB 167 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunun 25. kilometresinde, yoldan çıkarak dereye düştü.
Kazada, sürücü ile aynı araçtaki Havva Civelek olay yerinde, Betül Civelek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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