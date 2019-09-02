Ankara'da traktör fabrikasında yangın
Başkentte bir traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.
- AA
Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik yolu üzerinde bulunan fabrikadaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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