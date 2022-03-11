İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7491
  • EURO
    16,171
  • ALTIN
    941.072
  • BIST100
    2053.85
Güncel

Ankara'da ulaşıma zam

Başkent'te toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nca belirlenen 6,5 TL olan toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

IHA11 Mart 2022 Cuma 20:19 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:19
ABONE OL

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.