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Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, 6 yıldır firari olan örgüt üyesi Sincan'da yakalandı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 6 yıldır firari olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" olarak tabir edilen, askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu "Ömer" kod adlı Ebubekir Şafak Baş'ın, Sincan ilçesinde kayıtsız ikamet ettiği adreste yakalandığı bildirildi.

Şüpheli Baş'ın 3 farklı Bylock hesabının bulunduğu, örgüte ait yurt ve dershanelerde yöneticilik yaptığı, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatıran şahıslardan olduğu, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edildiği kaydedildi.

Baş'ın, yapılan adli işlemlerin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

  • FETÖ yakalandı
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  • Sincan operasyonu

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