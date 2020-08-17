Ankara'da yeni dönem! Fiberglas ile bölümleme yapılacak

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:07 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:18

Ankara'da taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

Ankara Valiliği: "Ankara’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi."

Ankara Valiliği: Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine karar verildi