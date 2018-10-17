Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmasında 32 asker hakkında gözaltı karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları bulunduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığının 32 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin 4'ünün aktif görevde olduğu belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden 23'ünün şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA