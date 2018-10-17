Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmasında 32 asker hakkında gözaltı karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin 4'ünün aktif görevde olduğu belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden 23'ünün şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.