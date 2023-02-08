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Ankara'daki hastanelere getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla 3 gün boyunca Ankara'ya getirilen 190 yaralı 4 hastanede tedavi altına alındı.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Ankara'daki hastanelere getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

Ambulans uçaklar, depremin gerçekleştiği günün öğleden sonra saatlerinden itibaren Adıyaman Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'daki hastanelere yaralı taşıyor.

Bugün saat 09.30 itibarıyla 190 yaralı Ankara'daki hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 66'sı Ankara Bilkent Şehir, 112'si Ankara Etlik Şehir, 10'u Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma ile 2'si Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi görüyor.

Gün içinde de deprem bölgesinden yaralı sevkinin devam edeceği öğrenildi.

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