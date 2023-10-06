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Ankara'daki saldırı sonrası sosyal medyada terör propagandası yapan 23 kişi gözaltına alındı

Başkent'te 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısı girişimi sonrası terör propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Ankara'daki saldırı sonrası sosyal medyada terör propagandası yapan 23 kişi gözaltına alındı
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1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında sabah saatlerinde yaşanan terör saldırısı girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ekim 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde 6 Ekim 2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

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