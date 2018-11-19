Ankara'da 'Tütünsüz Üniversite' için adım atıldı

Hacettepe, Bilkent ve Başkent üniversitelerince "Tütünsüz Üniversite" projesi kapsamında kampüslerde tütün ürünlerinin kullanım alanları sınırlandırıldı.

Hacettepe, Bilkent ve Başkent üniversiteleri arasında tütün kullanımının önlenmesine dair iş birliğini kapsayan "Tütünsüz Üniversite İçin Adım Adım" projesi, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesinde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, burada yaptığı konuşmada, projenin kampüslerde sigara içilen alanları daraltmaya ve sigaranın cazibesini azaltmaya yönelik olduğunu söyledi.

Projeyle üniversitelerde bütün bireylerin sağlık haklarını korumayı amaçladıklarını belirten Özen, "Tütünsüz Üniversite', sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için de ulaşılması gereken bir hedef olarak kabul edilmelidir. Proje tütün kullanan ve kullanmayan herkesin sağlık hakkının korunması için önemli bir uygulamadır." dedi.

Özen, proje kapsamında sigara kullanım alanlarının daraltılmasının yanı sıra bilgilendirici çalıştaylar düzenleneceğini ve yayınlar bastırılacağını bildirdi.

"2020'de kampüslerimiz sigarasız olacak"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da sigaranın zararlarını toplumun bütün kesimlerinin kabul ettiğine ancak sigara bırakmada sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

İnsanların büyük bir kısmının üniversite yıllarında sigaraya başladığının altını çizen Atalar, şöyle devam etti:

"Tabii ki lisede başlayanlar da var ama üniversitede sigaraya başlama oranı yüksek. İnsanlar üniversitede başlamazsa ondan sonra kolay kolay içmiyor. Başlamış olanları bıraktırmak hiç kolay değil. Bıraktırma oranı maalesef çok düşük. Onun için üniversitenin sigara içilmeyen, sigara içilmeyi zorlaştıran, çekici olmaktan çıkaran bir şey olması gerekiyor. Bu yüzden üniversitemizin sigara içilmeyen alanlarını adım adım genişletecek ve 2020 Eylül'de tamamen kampüsü sigarasız hale getireceğiz."

"Sağlıklı ve kokusuz bir yaşam sürdürmelerini istiyoruz"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise sigaranın kötü bir alışkanlık olduğunu ve öğrencileri bundan korumak için kampüste tedbirler aldıklarını ve sigara bıraktırmaya dönük poliklinik hizmeti sunduklarını söyledi.

Tütün ve tütün mamullerinin olumsuz etkileri konusunda da öğrencileri bilgilendirdiklerini aktaran Haberal, şunları kaydetti:

"Sigaranın zararlarını sürekli anlatıyoruz. Öğrencilerle karşılıklı iş birliği olmadan bu konu hakkında çözüm sağlamak çok zor. Bu gerçekleri en iyi şekilde anlatmamız lazım. Özellikle son yıllarda tütün ve tütün mamullerinin kullanımının yasaklanması için yasalar çıktı. Bu kapsamda büyük bir mücadele sürdürülüyor. Sigarayla savaşı daha yoğun şekilde sürdürmek istiyoruz. Gençlerimizi, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirerek sigara alışkanlığından vazgeçirip, sağlıklı ve kokusuz bir yaşam sürdürmelerini istiyoruz."