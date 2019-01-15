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Ankara-İstanbul karayolu trafiğe kapandı

D-100 Karayolu Düzce geçişinde karla kaplanan yolda kayan TIR, yolu trafiğe kapattı. Ekipler TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.

  • İHA
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Kaza, Düzce D-100 Karayolu Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Bolu’ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 FVH 09 plakalı TIR, kar yağışı sebebi ile çıkamadığı Bolu Dağı’ndan geri dönmek isterken bir anda kaydı. Kayan TIR bariyerlere çarparak durabilirken, kapatan TIR sebebi ile yol trafiğe kapandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


Olay yerine Karayolları ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza sebebi ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler araçlarından inerek yolun trafiğe açılmasını bekledi.

D-100 Karayolu İstanbul istikametinden ilerlemek isteyen araçlar TEM Otoyolu’na yönlendirilirken, ekipler yolu trafiğe kapatan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeni ile Ankara istikametinde de araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Ulaşım, D100 Karayolu’nda her iki istikametten de güçlükle sağlanıyor.

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