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Ankaralıların Başkentray'a ilgisi arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın şehir içi ulaşım araçlarından Başkentray'ı Ramazan Bayramı tatili boyunca 498 bin 523 kişinin kullandığını bildirerek, 'Görüyoruz ki Ankaralı vatandaşlarımız, Başkentray'a olan ilgisini bayram tatili süresinde de artırarak devam ettirdi.' ifadesini kullandı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Ankaralıların Başkentray'a ilgisi arttı
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Uraloğlu, Ankara'nın önemli şehir içi ulaşım araçlarından Başkentray'ın bayram tatili dönemindeki kullanım istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık olarak Ankara'ya, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla dünya başkentlerine yakışır yatırım ve projeler yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Son 22 yılda Ankara'da sayısız projeyi hayata geçirdik. Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatları ile AKM-Gar-Kızılay metrosunu açtıklarını hatırlatarak, Başkentray'la, Ankara'nın önemli ulaşım akslarından Eskişehir ve İstanbul yollarındaki trafiğin büyük ölçüde azalmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Başkentray'ın, 12 Nisan 2018'de açıldığını ve bugüne kadar 89 milyon 200 bin yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, metro standardında ulaşım yapacak şekilde hizmet veren Başkentray'ı günde 60 bin kişinin kullandığını bildirdi.

Ankara ulaşımının omurgası olarak nitelendirilen Başkentray'ın, bayram tatili boyunca 498 bin 523 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Görüyoruz ki Ankaralı vatandaşlarımız, Başkentray'a olan ilgisini bayram tatili süresinde de artırarak devam ettirdi. Başkentray yolcu sayısı tatilde yaklaşık yarım milyona yakın kişiye ulaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Başkentray'ın en son 10 Kasım 2022'de 88 bin 964 günlük yolcu sayısına ulaştığını anımsatarak, "Başkentray, 15 Nisan'da 93 bin 954 yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkentray'ın, Ankara'nın doğu ve batı yakasını metro standardında raylı sistemle birbirine bağladığını bildiren Uraloğlu, sistemin, Kayaş ile Sincan arasındaki 36 kilometrelik mesafeyi 49 dakikada kat etiğini, 24 istasyonda hizmet verdiğini ve 06.00-23.00 saatlerinde 138 sefer yaptığını kaydetti.

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