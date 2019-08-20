Ankara Kahramankazan'da korkutan deprem

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 22:11 sularında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde deprem kaydedildi. 
 
Saat 22.11'de 3,4 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 7,06 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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