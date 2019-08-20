Ankara Kahramankazan'da korkutan deprem

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 22:11 sularında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde deprem kaydedildi.
Saat 22.11'de 3,4 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 7,06 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.