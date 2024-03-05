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Anketlerde hüsran! CHP'yi kaybetme korkusu sardı

Yerel seçimlere kısa süre kala CHP'de korku hakim. 2019'da kazandığı 11'i büyükşehir 21 ildeki yarışa ayrı önem veren partide, gelen son anketlere göre yarı yarıya fire bekleniyor.

Yeni Şafak5 Mart 2024 Salı 08:17 - Güncelleme:
Anketlerde hüsran! CHP'yi kaybetme korkusu sardı
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CHP, 2019'da kazandığı 11'i büyükşehir 21 kentteki yarışa ayrı bir önem veriyor. Anketlerden istediği sonuçları alamayan CHP'de yarı yarıya fire bekleniyor.

İstanbul, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Adana, Muğla ve Mersin gibi büyükşehirlerde CHP'li adaylara ilginin gerilediği değerlendiriliyor. Diğer on şehir de yakından takip ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP 2019'da kazandığı ama yeniden aday göstermediği mevcut başkan Demirhan Elçi'nin İYİ Parti'den aday olması Artvin'de dengeleri değiştirdi. Yeni adayı Bilgehan Demir'in de destek görmemesinin CHP'yi zora soktuğu bildirildi.

Trakya'da da CHP zorda. Tekirdağ'da düşüş olduğu, Kırklareli'nde de mevcut ismin tabanda kabul görmediği, Edirne'de Şükrü Ciravoğlu'nun adaylıktan çektirilmesinin düşüşe neden olacağı belirtiliyor.

Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'in oylarının düştüğü kaydediliyor.

Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Kırşehir'de ise Selahattin Ekicioğlu'nun performansı beğenilmiyor.

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