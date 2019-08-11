Anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Uzun kısa en özel bayram mesajları burada!

Anlamlı Kurban Bayramı mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun kısa en özel bayram mesajlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İslam alemi açısından anlamı çok büyük olan Kurban Bayramı için heyecan başladı. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerini, dostlarını ve akrabalarını hatırlamak isteyenler birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. WhatsApp, Facebook ve Instagram ile SMS yoluyla mesaj göndermek isteyenler için birbirinden güzel mesajları derledik. İşte 2019 Kurban Bayramı mesajları sizlerle...

ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun… İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun