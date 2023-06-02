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Anne ve babasını öldürdü! ''Olaya aklım ermedi'' diyerek kendini savundu

Konya'da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan 26 yaşındaki oğulları tutuklandı. Zanlının cinayeti itiraf ederek, “Olaya aklım ermedi” diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Anne ve babasını öldürdü! ''Olaya aklım ermedi'' diyerek kendini savundu
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Olay, dün Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (55) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Devam eden soruşturmada, çiftin 3 çocuğundan biri olan ve eşinden boşandığı öğrenilen 26 yaşındaki oğlu Mücahit Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından suç aleti ile gözaltına alındı. Mücahit Çoban'ın ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra "Olaya aklım ermedi, nasıl oldu bilmiyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Cinayet zanlısı Mücahit Çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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