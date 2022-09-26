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Anne ve kızı öldürülmüş halde bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda, 23 yaşındaki kadın ve 3 yaşındaki kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Mustafalar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan silah sesleri geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede tabancayla öldürülmüş halde kadın ve çocuk cesedi buldu.

İncelemede, Eylül Yıldırım (23) ve kızı Hiranur'a (3) ait olduğu belirlenen cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından ailelerine teslim edilen anne ve kızının cenazeleri, İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Olay yerinde tabanca da bulan jandarma ekipleri, Eylül Yıldırım'ın kızını öldürüp intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

  • Adana
  • cinayet
  • ormanlık alan

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