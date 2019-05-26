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Anne-babalar dikkat! Hollywood bizi neye hazırlıyor?

ABD başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde milyonları peşinde sürükleyen ve çok büyük bir hayran kitlesi oluşturan Lucifer ve Avengers: Endgame gibi yapımların içerdiği tehlikeli mesaj Kayıt Dışı programında masaya yatırıldı. Ertan Özyiğit'in anne-babaları uyardığı programda,' Bakın sevgili dostlar! Bu dizileri evimizdeki genç kızlarımız izliyor. Bunlarla mücadele etmediğimiz sürece bunların üstünden gelme şansımız yok.' diyerek tepkisini gösterdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dünya sinemasında yayına girdiği ilk dakikalardan bu yana kendisinden sıklıkla söz ettiren Avengers: Endgame ve ABD'de en çok konuşulan diziler arasında yer alan Lucifer dizisi 24 TV'de yayımlanan Kayıt Dışı programında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.
 
Programın moderatörlüğünü yapan Ertan Özyiğit, söz konusu dizi ve filmlerin bir proje olduğunu, kötü şahsiyetlerin dizi ve filmlerde öne çıkarılarak çocuklar arasında hayranlık oluşturulduğunun altını çizerek anne ve babaların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
 
Şeytan'ın canlandırılarak dünyaya indiği ve dünya üzerindeki hayatını anlattığı Lucifer isimli dizi hakkında konuşan Ertan Özyiğit," Lucifer son bölümüne geldi. Masumane yakışıklı bir adam var, bütün kadınların bunun etrafında buna aşık. Bildiğimiz şeytan dünyaya iniyor ve herkesin sevgilisi oluyor. ABD'de en çok izlenen ve  kadınların en çok sevdiği karakter oldu bu adam. Dizinin sonunda bu karakter gerçek yüzünü gösterdi o yakışıklı karakter. Bakın sevgili dostlar! Bahsettiğimiz bu dizileri kızlarımız çocuklarımız izliyor. Okullarda bunlar konuşuluyor." sözleri ile tepkisini dile getirdi.
 
Avengers: Endgame filmi hakkında ise, "Bugün bahsettiğimiz "İntikamcılar" filminde Thanos karakteri şuanda ABD'de -ki bu karakter kötü bir karakter insanlığı yok etti- Kaptan Amerika'dan, Demir Adam'dan daha fazla konuşuluyor. Bu adam dünyayı yok ediyor filmde. Bizim Allah anlayışımızın yerine başka bir tanrı anlayışını bizim çocuklarımıza empoze etmeye çalışan bir üst akıl yapısı var. Bununla mücadele etmediğimiz sürece bunların üstünden gelme şansımız yok." ifadelerine yer verdi. 

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