Anneler direniyor, sayıları artıyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi devam ediyor. Evlat nöbetine 6 aile daha katılarak sayıları 40’a yükseldi. 2014 yılında 17 yaşında Diyarbakır’ın Dicle ilçesine giden ve bir daha haber alınamayan Ahmet Sunar’ın annesi Vahide Sunar, çocuğundan 5 yıldır haber alamadığını ve PKK’dan şüphelendiğini söyledi. Sunar, “2014 yılında Dicle’de çalışmaya gitmişti, o günden beri haber alamadık. PKK’dan şüpheleniyorum, aileleri gördüm cesaret alıp ben de geldim. Kaydımı yaptım, engelli çocuğum var, eve gideceğim. Ama arada buraya gelip oturma eylemine katılacağım” dedi.

HALA HABER ALAMADIK

Çocuklarını beklediğini söyleyen Astsubay Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey, sayıların artığını desteklerin çoğaldığını söyledi.

Özbey, “Bugün 15’inci günümüz oldu, hala haber alamadık bekliyoruz. Çocuğumuzu istiyoruz biz çocuğumuzun peşindeyiz başka bir şey peşinde değiliz. Çocuğumuzu alıp buradan gitmeyi düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden bir haber bekliyoruz, bir an önce çocuklarımızı istiyoruz. Eyleme katılanların sayılar artıyor destekler çoğalıyor. Çocuğumdan haber almayalı 5 yıl oldu, dile kolay 5 yıl. Yüreğimiz ve ciğerimiz yandı” dedi.

Terör örgütü tarafından 7 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemine Bursa’dan katılan anne Türkan Mutlu, kızının eğitim fakültesini kazandığı yıl Barış ve Demokrasi Partililerce (BDP) kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

SİZİNKİLER NEREDE?

“Önce iyi bir dille kendilerini yaklaştırıyorlar sonra çocuklarımız bir bataklığa bir çamura giriyorlar, artık kurtulmak yok. Sonra çocuğumun üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün akşam televizyonda izledim, onların çocukları nerede? Havuzlarda, denizlerde tatillerde benimki nerede?” ifadelerini kullanan anne Mutlu, kızının öğretmen olarak kimsesiz çocuklara yardımcı olmayı istediğini anlattı. Televizyonda kızının Suriye’de olduğunu görmesi üzerine Irak’a gittiğini ifawde eden Mutlu, şöyle konuştu:

TELEFONU KAPATTI

“Gittim, kaç saat orada durdum yalvardım bana göstermediler. ‘Bugün git, yarın gel’ dediler. Sabah bana aracılık yapan kişide telefonunu kapattı. Bana ‘Sultanbeyli’nin BDP binasına git, kızından haber alacaksın.’ dediler. HDP Milletvekili Leyla Güven diyor ki ‘Birkaç anne orada toplanmışlar. Onları kandırmışlar, oraya koymuşlar’ diyor. Eminim o da bir anne onunda evladı var. Akşam oluyor kurduğu güzel sofrada çocuklarıyla, güzel yataklarında yatıyor. Bizim evlatlarımız da Mutlu, siyasetle bir işi olmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

GÖZÜMÜZÜ AÇTIK

“Benim çocuklarımın üzerinde Kürt siyaseti yapmayın. Artık biz anne olarak gözümüzü açtık. Ben binaya (BDP binası) gittim. Şeyma’yı bırakın Şeyma’nın geleceğiyle oynamayın, beni götürün, Şeyma’yı bırakın. 7 senedir kızımdan haber almadım. İsmi Kübra olan bir partili bana ‘Şeyma, burada saatlerce ağladı. Annemin durumu ortada, ben nasıl annemi bırakırım?’ dedi. Başka bir partili de ‘Biz Şeyma’yı 3 ay önce vermişiz, artık Şeyma’yı alamıyorsun.’ dedi. O kadar orada bir oyunun içinde anlatamıyorum, söylemek yetmiyor, ifade yetmiyor. Biz kendimiz bir anne olarak kendimizi ifade edemiyoruz.”

Bir anne olarak evladını istediğini dile getiren Mutlu, kızına da şöyle seslendi: “Benim evladımı bana versinler artık yeter, yeter, yeter. Eyleme devam edeceğim. Şeyma gelsin. Şeyma eve gel, eve dön, sen neyin peşindesin kızım? Sen öyle insan değildin. Sen bana diyordun ‘Anne, benim arkam yok, bir anne olarak sahip çıktın ama bir arkam yok. Bir baba tarafımız yok. Ben okuyacağım kimsesiz çocuklara sahip çıkacağım.’ Seni Şeyma olmaktan çıkarmışlar.”