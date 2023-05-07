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Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Anneler Günü hangi gün?

Anneler Günü tarihi, Mayıs ayının ilk haftasında sorgulanmaya başlandı. Birçok ülkede farklı gün ve tarihlerde kutlanan Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor. Evlatlarını sevgi, fedakarlık ve binbir emekle büyüten annelerini bu özel günde mutlu etmek isteyenler, çiçek ve çeşitli hediyelerle sürprizler yapıyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023 Anneler Günü tarihi...

7 Mayıs 2023 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Anneler Günü hangi gün?
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Anneler Günü ne zaman? sorusunun cevabı, bu özel günde annesini onurlandırmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Anneler Günü ilk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günüyle başlayıp, 1914 yılında kongrenin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında kutlanmaya başlandı. Peki Anneler Günü hangi tarihte? 2023 Anneler Günü hangi gün? İşte detaylar

2023 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Dünya'da farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır, bu nedenle tarih her yıl değişir. Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs tarihinde kutlanacak.

Dünya genelinde birçok ülke, Anneler Günü'nü farklı şekillerde kutlar ve annelerin sevgi ve şefkatleri için minnettarlıklarını gösterir.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, günümüzde kutlandığı şekliyle 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Anneler Günü'nün fikri, Anna Jarvis adında bir kadına dayanır. Anna Jarvis, 1905 yılında annesi öldürülen bir kadındı ve annesinin anısını yaşatmak için bir Anneler Günü düzenlenmesi gerektiğine inanıyordu.

Anna Jarvis, 1908 yılında West Virginia'da ilk Anneler Günü kutlamasını düzenledi ve bu kutlama, ülke genelinde yayıldı. 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü resmi tatil ilan etti ve her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak kutlanmasını önerdi.

Anneler Günü'nün yayılması, diğer ülkelerde de kutlanmasına vesile oldu.

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