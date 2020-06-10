DHA 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:39

Olay, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Ercan ile İsmail Dinler kardeşler, Antalya'da vefat eden anneleri Keziban Dinler'in havayoluyla gönderilen cenazesini almak için evden çıktı. Kardeşler otomobilde seyir halindeyken, yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden teyzelerinin oğulları G.A. ile A.A.'dan biri tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Ercan Dinler göğsünden, İsmail Dinler ise bacağından yaralandı. Saldırganlar, otomobille bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 7 boş kovan bulundu. Olayı gören bir vatandaş, “İki otomobil yan yana geldi, içindekiler konuşurken bir anda silah seslerini duyduk. Önce otomobilden sıktı, sonra da inip 3 el daha ateş etti. Yakından sıktıkları isabet etmedi. Sonra otomobile binip kaçtılar. Bunlar akraba, meselenin ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Kuzenlerin uzun yıllardır husumetli olduğu belirtilirken, polis, G.A. ve A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.