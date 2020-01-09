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Annemin Yarası konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları kimler?

Annemin Yarası konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 19:00'da Tv8'de ekranlara gelecek olan Annemin Yarası filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Annemin Yarısı filminin oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık, Bora Akkaş yer alıyor. Annemin Yarası filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

09.01.2020  12:29 - Güncelleme: 09.01.2020  12:29

Bu akşam saat 19:00'da Tv8'de ekranlara gelecek olan Annemin Yarası filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Annemin Yarası konusu nedir? Annemin Yarası oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Annemin Yarısı filminin oyuncu kadrosunda  Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık, Bora Akkaş yer alıyor. Annemin Yarası filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

ANNEMİN YARASI KONUSU NEDİR? 

Salih on sekiz yaşına geldiğinde  kayıp ailesini bulmak üzere kaldığı yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih’in peşinde umudun izini sürüyor.


ANNEMİN YARASI OYUNCULARI KİMLER? 

Çekimleri, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye'de yapılan ' Annemin Yarası' başrollerini Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş’ın paylaştığı Bosnalı Salih’in anne ve babasını arayış hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor.

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

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