Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zonguldak’ta annesini 9 bıçak darbesiyle öldüren evlat, hakim karşısında

Zonguldak’ta geçen yıl 9 bıçak darbesiyle öldüren annenin, kaçarken yakalanan 22 yaşındaki oğlu ve eşi hakim karşısına çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Paşahan Uyanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.
 
Duruşmada tutuklu sanık Özkan Uyanık da hazır bulundu. Baba Paşahan Uyanık’ın olaydan 20 dakika önce oğlu ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan mahkeme başkanı, görüşmedeki detayı sordu.
 
Bunun üzerine Paşahan Uyanık, “Çocukların Zonguldak'a gittiklerinden haberim yoktu. Özkan ile telefonda görüştük. Bana 'Ankara'dayım annemi bulduk Zonguldak'a onu almaya gidiyorum. Annemi getireceğiz' dedi. Giderken kardeşi Serkan'ı da almış. Annesi Serkan'ı çok severdi, ikna edebilir düşüncesiyle yanına almış. Ben eşimi öldürmek isteseydim bunu 2-3 defa İstanbul'da ziyaret ettiğimde yapardım. Nazlı, giderken 30 bin TL paramızı da alıp gitmiş. Biz evde kızımla aç kaldık. Telefon görüşmemizde öfkeyle annelerinin yanındaki adamı, Mehmet S.'yi öldürün dedim. Bunu o anki öfkeyle söyledim" diye konuştu.
 
Tutuksuz yargılanan diğer kardeş Serkan Uyanık ise milli sporcu olduğunu ifade ederek adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ise sanığın yurt dışına kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddetti. Duruşma ise tanıkların dinlenmesi için ileri tarihe ertelendi.
 
 Olay
 
9 Ekim 2017'de Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek'e kaçan Nazlı Uyanık, olaydan 2 gün önce taşındığı evde, izini bulan oğlu Özkan Uyanık tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık ve kardeşi Sertan Uyanık tutuklandı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA