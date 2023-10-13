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Annesini bıçaklayarak öldürdü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda iddiaya göre bir kişi annesini bıçakla öldürdü.

IHA13 Ekim 2023 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Annesini bıçaklayarak öldürdü
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Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., gece saatlerinde cinnet getirerek annesi Bahriye Ş.'yi bıçakla öldürdü. Evin küçük oğlu olduğu öğrenilen B.Ş.'nin annesi Bahriye Ş.'yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde bekletildiği belirtildi.

Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.Ş., suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli B.Ş.'nin verdiği adrese giden polisler, anne B.Ş.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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