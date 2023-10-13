Annesini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., gece saatlerinde cinnet getirerek annesi Bahriye Ş.'yi bıçakla öldürdü. Evin küçük oğlu olduğu öğrenilen B.Ş.'nin annesi Bahriye Ş.'yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde bekletildiği belirtildi.

Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.Ş., suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli B.Ş.'nin verdiği adrese giden polisler, anne B.Ş.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.