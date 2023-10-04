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Annesini canice öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Antalya'da annesini bıçaklayarak canice öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
Annesini canice öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
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Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 Sokak'taki evlerinde annesi i Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren oğlu Yusuf Emre T. hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Yusuf Emre T. kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü annesinin, hasta olduğunu çevredekilere söylediğini iddia etti.

Kişisel eşyalarını annesi tarafından kirletildiğini savunan sanık, bu nedenle mutfakta bulduğu bıçakla Zübey T'yi öldürdüğünü, olay sırasında kendisinin de elinden yaralandığını belirtti.

Sanığın babası Süleyman T. ise komşularının haber vermesiyle eve gittiğinde eşini yerde kanlar içinde gördüğünü, nabzını kontrol ettiğinde vefat ettiğini anladığını anlattı.

Süleyman T. oğlunun uzun süredir psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, devamlı olarak ilaç kullandığını aktardı.

İddianamede, sanığın bıçakla annesinin alın, kulak, çene, ağız ve boyun bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi vurduğu, Zübeyde T'nin maruz kaldığı yaralanmalar nedeniyle olay yerinde vefat ettiği kaydedildi.

Maktulün otopsi raporunda 13 kesici delici alet yarası bulunduğu yer aldı.

İddianamede ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda Yusuf Emre T'nin kasten öldürme suçuna yönelik cezai ehliyetinin bulunmadığının belirtildiği vurgulandı.

Sanığın, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde ise yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istendi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022 tarihinde, Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan sanık tutuklanmıştı.

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