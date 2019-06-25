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Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu

Antalya Körfezi'ne demirlen Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Antalya Körfezi'ne demirledi.
 
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, açık denizlere yol almadan önce demirlediği Konyaaltı Plajı açıklarında, sahilde denize giren ve yürüyüş yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.
 
Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olan Yavuz'un, bir süre daha burada bekleyeceği belirtildi.
 
Yavuz sondaj gemisi
Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonu ile dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.
 
Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.
 
Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.
 
Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı

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