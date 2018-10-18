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Antalya merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı

Antalya merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

  • AA
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik yaptıkları" ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Antalya, Isparta, Hatay, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2'si ruhsatlı 31 tabanca, 1 kilo 335 gram esrar, balistik yelek, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 2 cob ve 4 bıçak ile çek, senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

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