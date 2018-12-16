Antalya Valiliği: Yarın okulların tatil olduğu asılsızdır, itibar edilmemelidir Antalya Valiliği, sosyal medyadan montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu bildiren görselin asılsız ve montaj olduğunu açıkladı. Valilik, öğretmen ve öğrencileri uyararak yarın okulların tatil olmadığını ve ders başı yapılacağını aktardı.