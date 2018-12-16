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Antalya ve Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

Antalya'nın Kemer ilçesine metrekareye 450 kilogram, Döşemealtı ilçesine 128 kilogram, Muğla'da da Ula ilçesine 138 kilogram yağış düştü.

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Antalya ve Muğla'da etkili olan yağış nedeniyle Kemer ilçesine son 18 saatte metrekareye 450 kilogram, Döşemealtı ilçesine 128 kilogram, Muğla'nın da Ula ilçesine 138 kilogram yağış düştü.
 
Antalya ve Muğla'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor.
 
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya merkez ve batı ilçeleri için daha önce kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını anımsattı.
 
Yağışların son 18 saatte etkili olduğunu belirten Öztürk, "Antalya'nın Kemer Ovacık Mevkisi'ne metrekareye 450, Döşemealtı ilçesine 128, Antalya merkeze 69 kilogram yağış düştü." dedi.
 
Antalya'nın batı ilçelerindeki yağışın gece yarısından itibaren etkisini azaltacağını dile getiren Öztürk, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar ise Antalya merkez ve Aksu, Serik, Manavgat gibi doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
 
Muğla'da en fazla yağış Ula'ya düştü
 
Öztürk, Muğla'da da etkili yağışın devam ettiğini bildirdi. Son 18 saatte Ula ilçesinde metrekareye 138, Marmaris ilçesinde 105, Muğla merkezde 58 ve Yatağan'da 52 kilogram yağış düştüğünü aktaran Öztürk, Muğla'da da yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.
 
Davut Öztürk, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

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